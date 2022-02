Bartosz Zmarzlik i Szymon Woźniak ze Stali Gorzów kręcą kółka na Majorce. Zobacz, jak wyglądają ich przygotowania do sezonu żużlowego

Przypomnijmy, planowany na drugą połowę lutego obóz na Teneryfie został odwołany przez Stal głównie ze względu na obawę przed zakażeniem Sars Cov-2 oraz ewentualną kwarantanną czy izolacją. W związku z trwającą pandemią koronawirusa taka możliwość mogłaby dotknąć wszystkich żużlowców, a każdemu z nich zależy na tym, żeby na początku marca wyjechać na nowy tor na stadionie im. Edwarda Jancarza, który powinien być przygotowany wraz z odwodnieniem liniowym do końca tego miesiąca. O ile pozwolą na to warunki atmosferyczne. Możliwy więc przymusowy pobyt w domu całej ekipy spowodowałby komplikacje na kilka tygodni przed inauguracją rozgrywek ligowych PGE Ekstraligi. Tak to argumentowała Stal. Stąd też na zagraniczny wyjazd zdecydowali się jedynie Zmarzlik i Woźniak. Inni stalowcy szykują się do ligi albo indywidualnie u siebie w domu, albo grupowo na miejscu w Gorzowie.