Bartosz Zmarzlik wicemistrzem świata na żużlu. W ostatnim turnieju Grand Prix cud się nie zdarzył

Lider przegrał nawet ze słabym Australijczykiem

Jednak sobotnie (2 października) zawody (również w Torunu) Artiom Łaguta rozpoczął fatalnie, dlatego nadzieje na to, że gorzowianin dopadnie rywala, mocno wzrosły. Po trzech seriach startów lider klasyfikacji miał w dorobku ledwie trzy punkty. W 9. wyścigu przyjechał nawet za plecami najsłabszego w stawce Jaimona Lidseya, Australijczyka, który wskoczył na listę startową w miejsce kontuzjowanego Martina Vaculika.

Rosjanin „dogadał się” ze swoimi motocyklami

Z kolei Bartosz Zmarzlik jeździł zdecydowanie lepiej niż poprzedniego dnia, po 12 wyścigach miał cztery punkty więcej od Artioma Łaguty. Rosjanin jednak nie dał za wygraną, zdecydowanie „dogadał się” ze swoimi motocyklami, które zawiozły go po dwa zwycięstwa i pewne miejsce w półfinale. Dwie gonitwy wygrał też Bartosz Zmarzlik, który okazał się najlepszym zawodnikiem turnieju zasadniczego. W tym momencie jednak nadzieje na złoto żużlowca Stali znów mocno zmalały.

Cudu nie było, Artiom Łaguta sięgnął po złoto

Musiałyby zdarzyć się żużlowe cuda w półfinałach, żeby Artiom Łaguta dał sobie wydrzeć sukces z rąk. Los sprawił, że obaj kandydaci do tytułu znaleźli się w jednym półfinałowym wyścigu. Było jasne, że jeśli Rosjanin awansuje do finału, to sięgnie po upragniony tytuł. Artiom Łaguta nie zmarnował okazji, wygrał zdecydowanie, a tuż za jego plecami finiszował Bartosz Zmarzlik. Z kolei w finale polski żużlowiec nie dał szans rywalom, wygrał piąty w tym sezonie turniej Grand Prix. A rosyjski mistrz świata „turystycznie” zakończył rywalizację na trzecim miejscu.