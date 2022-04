Bartosz Zmarzlik wygrał Grand Prix Chorwacji! Dwóch stalowców w finale

To była prawdziwa żużlowa uczta! I żużlowa runda Grand Prix, jakiej dawno nie było! Od tego roku promotorem cyklu wyłaniającego indywidualnego mistrza świata jest firma Discovery Events. I jeśli takie ściganie miałoby być w każdej rundzie GP, to może być najlepsza promocja speedway'a. Zawody z kilkudziesięcioma „mijankami”? Tak właśnie było w Chorwacji! Dla polskich kibiców turniej był jeszcze piękniejszy, bo zakończył się on dubletem Polaków.