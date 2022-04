Majówka w Wawrowie. Będzie odpust i jubileusz żużla

Czarny sport zawitał do Wawrowa w gminie Santok w drugiej połowie lat 90. To właśnie wtedy w Gorzowie i okolicach był prawdziwy boom na miniżużel. Tę swoistą szkołę żużla założył Bogusław Nowak, były zawodnik Stali Gorzów i Unii Tarnów. Miniżużlowe tory powstawały w wielu podgorzowskich miejscowościach: w Kłodawie (w pobliżu dzisiejszej Biedronki), w Marwicach, w Witnicy, w Ulimiu, w Stanowicach. Tor powstał też w Wawrowie i - to ciekawostka - był pierwszym obiektem żużlowym na Ziemi Lubuskiej ze stałym oświetleniem! To właśnie tu swoje pierwsze kroki stawiali przyszli zawodnicy Stali Gorzów, m.in. dwukrotny indywidualny mistrz świata Bartosz Zmarzlik.