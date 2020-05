Bartosz Zmarzlik zostaje w Stali Gorzów w czasie epidemii

- Mamy to! Bartosz Zmarzlik i prezes Marek Grzyb doszli do porozumienia. Aneks do kontraktu podpisany. Czekamy na 14 czerwca. Może być lepszy początek majówki? – taki komunikat tuż po 19.00 w piątek 1 maja przekazała Stal Gorzów. Tym samym gorzowianie na nowo kompletują skład na tegoroczny sezon żużlowy.

Sezon miał wystartować w pierwszy weekend kwietnia. W związku z epidemią koronawirusa start ligi został jednak odwołany. Działacze Speedway Ekstraligi robili jednak wszystko, by uzyskać zgodę polskiego rządu na start rozgrywek w czasie epidemii. Udało się! Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że sport będzie „odmrażany” i liga żużlowa wystartuje 12 czerwca.

Mecze, przynajmniej przez część sezonu, będą rozgrywane bez udziału publiczności. To oznacza, że kluby stracą sporą część wpływów do klubowych kas i konieczna jest renegocjacja kontraktów. Żużlowcy będą jeździć za mniejsze pieniądze niż umawiali się w trakcie listopadowego czasu podpisywania kontraktów. Mogą dostać maksymalnie 200 tys. zł za podpis pod kontraktem i 2,5 tys. zł za punkt.

Bartosz Zmarzlik, aktualny indywidualny mistrz świata, jest pierwszym zawodnikiem, z którym Moje Bermudy Stal Gorzów podpisała aneks do kontraktu.