Basen w Gorzowie. Słowianka czeka na klientów! Już w sobotę otwarcie

- Ruszamy w sobotę. Po 86 dniach przerwy – mówi Joanna Kasprzak – Perka, prezes Słowianki. W czwartek trwały tam jeszcze ostatnie prace porządkowe, między innymi odkurzanie dna basenu sportowego i mycie okien.

Na basenie bezpieczna odległość

– Całą przerwę przeznaczyliśmy na gruntowne doczyszczanie wszystkich pomieszczeń i na remonty – tłumaczy prezes Kasprzak – Perka.

Co się zmieniło w centrum sportowo rehabilitacyjnym przy ul. Słowiańskiej w Gorzowie? Przede wszystkim z holu zniknęły krzesełka. Nie będzie można tam przesiadywać przed czy po skorzystaniu z basenów (żeby się ludzie nie gromadzili). Za to pojawi się tam punkt obsługi klienta – czyli o wszystko będzie można dopytać od razu. Na każdym kroku są też płyny do dezynfekcji – w holu i w szatniach. Podobnie, jak tabliczki przypominające o zachowaniu bezpiecznej odległości. – Takie komunikaty będą też puszczane przez głośniki – dodaje J. Kasprzak – Perka. I pewnie ratownicy też będą używali gwizdka, żeby dyscyplinować tych, którzy zapomną o dystansie.