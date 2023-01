Będzie szok na talerzu? Po pierwszej połowie... truskawki przegrywają ze szparagami!

Trwa głosowanie na produkt, która będzie bohaterem tegorocznego Nocnego Szlaku Kulinarnego. Po pierwszym tygodniu szparagi prowadzą z truskawkami 392:353.

Już prawie 750 osób zagłosowało - poprawnie - na potrawę, która będzie podstawą do zrobienia dań czy deserów podczas najbliższego Nocnego Szlaku Kulinarnego. W tym roku impreza odbędzie się po raz trzeci, ale pierwszy raz będzie w kalendarzu na przełomie wiosny lata. Będzie to 16-17 czerwca. Taka data pozwala, by kandydatami do tego, by być motywem przewodnim Szlaku były inne produkty sezonowe niż w poprzednich edycjach.

Nocny Szlak Kulinarny. Do kiedy trwa głosowanie?

O tym, który produkt będzie bazą do przygotowania potraw w lokalach gastronomicznych na Szlaku, decydują sami gorzowianie. Do wyboru mają truskawki i szparagi. Głosowanie na produkt Nocnego Szlaku Kulinarnego rozpoczęło się 17 stycznia i potrwa do 31 stycznia do 22.00. Wtorek 24 stycznia to półmetek głosowania. Na razie prowadzi szparagi. Do godz. 10.30 we wtorek zagłosowało na nie 392 internautów. Truskawki poparły 353 osoby. Głosowanie odbywa się na profilu Nocnego Szlaku Kulinarnego na Facebooku.

Trwa głosowanie... Co bardziej Tobie smakuje? Truskawki Szparagi Nie lubię ani truskawek, ani szparagów Oba produkty smakują mi tak samo wyśmienicie