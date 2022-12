Betlejemskie Światło Pokoju już w Gorzowie. Zuchy i harcerze zanieśli je m.in. przedsiębiorcom

- Byliśmy już u prezydenta miasta, część z nas poszła do szpitala, teraz jesteśmy tutaj, a pójdziemy jeszcze do straży do hospicjum i do domu pomocy społecznej - mówił nam we wtorkowe przedpołudnie 20 grudnia druh Jacek Mataczyna z 45. Gorzowskiej Drużyny Harcerzy i Zuchów. Gdy wybiła godzina 10.00, najmłodsza przedstawicielka zuchów przekazała Betlejemskie Światło Pokoju Jerzemu Korolewiczowi, prezesowi Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej.

- To dla nas najwspanialszy prezent. To Światełko będzie nas rozweselało i wskazywało nam drogę do Betlejem - mówił z uśmiechem J. Korolewicz.