Bez derbów Stali Gorzów z Falubazem Zielona Góra w nowym roku? A może jednak nie?! Jest szans

Oczywiście, Falubaz Zielona Góra nie został dokoptowany do elity, a z niej nie została relegowana Stal Gorzów. Po prostu, oba zespoły mogłyby spotkać się przed rozpoczęciem rozgrywek o drużynowe mistrzostwo Polski. Taki plan ma prezes ekstraligowca.

- Oczywiście, taki mecz „północ – południe”, jakbyśmy go mogli ładnie nazwać, czy nawet mógłbym powiedzieć dwumecz Stali z Falubazem, uważam, że mógłby być gratką dla kibiców. Sądzę więc, że powinno dojść do takiego spotkania. Myślę, że takie derby mogłyby być bardzo atrakcyjne z punktu widzenia kibiców, nawet pomijając różnicę klasy rozgrywek, ze względu na to, że Stal jest w ekstralidze, a Falubaz w pierwszej lidze. One powinny być też atrakcyjne pod względem sportowym, takie przetarcie sił. Na pewno będę zabiegał u trenera Stanisława Chomskiego, żeby jednym z meczów sparingowych był ten z Falubazem - powiedział nam Marek Grzyb.