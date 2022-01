Bez pięciu podstawowych też można! Budnex Stal Gorzów dokonała naprawdę coś niesamowitego

Gdy tuż przed spotkaniem Stal poinformowała, że przeciw KPR nie zagrają nie tylko kontuzjowani Aleksander Kryszeń i Wiktor Bronowski, ale także Dominik Droździk, który nabawił się urazu, oraz chorzy Cezary Marciniak i Tomasz Gintowt, to kibice mogli być pełni obaw o wynik, zwłaszcza że w pierwszej rundzie gracze Oskara Serpiny ulegli legionowianom. Do tego trzeci bramkarz Patryk Jaśko i rozgrywający Kacper Kiersnowski, choć byli w protokole, to nie wybiegli na parkiet. Tym samym Oskarowi Serpinie do gry pozostało jedynie dziewięciu szczypiornistów, łącznie z nim samym. I to wystarczyło! Mimo że sam trener Stali ani razu nie wygrał meczu z ekipą spod Warszawy.

Co było kluczem do zwycięstwa w tym spotkaniu? Świetna postawa w bramce Krzysztofa Nowickiego, który nie dał sobie rzucić między innymi aż czterech rzutów karnych, przepuszczając tylko jeden z nich, czy osiem bramek 20-letniego Rafała Renickiego, który już chyba nie myśli o powrocie na swoją nominalną pozycję, a więc ze środka rozegrania na lewe skrzydło.