Bez prawa jazdy uciekał przed policją i wyrzucił z auta ponad 1.5 kg metamfetaminy! Mężczyźnie grozi 10 lat odsiadki

Do dziesięciu lat więzienia grozi 32-letniemu gorzowianinowi, który podczas policyjnej obławy wyrzucił z pędzącego auta ponad 1.5 kg metamfetaminy. Było to efektem działań policjantów z Gorzowa i Międzyrzecza, którzy wcześniej wiedzieli, czym zajmuje się ten mężczyzna. Oprócz tego odpowie on za niezatrzymanie się do kontroli i prowadzenie auta pomimo orzeczonego sądownie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Mężczyzna był doskonale znany lubuskiej policji

Nie zatrzymał się do kontroli drogowej, nie posiadał też uprawnień do prowadzenia pojazdów

Narkotyki wyrzucił przez okno W poprzednim tygodniu praca lubuskich policjantów skupiona była na weryfikacji ustaleń operacyjnych, które wskazywały na dystrybucję sporych ilości narkotyków. Te miały trafić na lubuski rynek. Szybkie rozeznanie i błyskawiczne działanie Kryminalni wiedzieli, że mężczyzna porusza się golfem. Wcześniej zajmujący się dystrybucją narkotyków 32-latek zaopatrzył się w bezprawny „towar" i poruszał się w kierunku Gorzowa. Na to przygotowani byli policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp., wsparci funkcjonariuszami z Międzyrzecza i Gorzowa.

Towar wyrzucony przez okno Kierujący volkswagenem golfem zbagatelizował jednak sygnały świetlne i dźwiękowe, nie zatrzymał się do kontroli i popełnił kolejne przestępstwo. Podczas desperackiej próby ucieczki, pozbywał się zakazanych prawem środków przez okno auta. Na pobocze wyrzucił dwie foliowe torebki, w których znajdowało się łącznie 1,6 kg metamfetaminy. Dzięki policjantom ruchu drogowego szarża uciekiniera została skutecznie i bezpiecznie przerwana. Samochodem w ogóle nie powinien się poruszać. Miał cofnięte uprawnienia. Materiał dowodowy skompletowany przez śledczych z lubuskiej policji był wystarczający do tego, aby sąd aresztował 32-latka na najbliższe trzy miesiące. Sprawa jest rozwojowa i nadzorowana przez Prokuraturę Rejonową w Międzyrzeczu.

- Mężczyzna usłyszał zarzuty związane z posiadaniem znacznych ilości narkotyków, prowadzeniem pojazdu mimo cofniętych uprawnień oraz niezatrzymaniem się do policyjnej kontroli. Grozi mu kara 10 lat pozbawienia wolności - powiedział nadkom. Marcin Maludy, rzecznik prasowy lubuskiej policji.

