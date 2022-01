Bójka na Manhattanie. Cztery osoby zatrzymane, jedna w szpitalu. Ktoś użył noża!

Tak naprawdę wciąż nie do końca wiadomo, co dokładnie wydarzyło się w jednym z pubów na os. Manhattan w Gorzowie. - W czwartek, 6 stycznia, przed godziną 21 policjanci zostali wezwani do bójki w jednym z lokali - mówi podkomisarz Grzegorz Jaroszewicz, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp.