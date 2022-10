Budynek, który straszył, stał się perełką. Teraz będą tu działać firmy. Taki jest Inkubator Przedsiębiorczości

- Ten inkubator przedsiębiorczości to miejsce dla młodych firm, które potrzebują wsparcia nie tylko w przestrzeni, ale również w kooperacji. Młodym zawsze jest trudno wystartować, a w dzisiejszych czasach jest to podwójnie trudne - mówił we wtorek 11 października prezydent Jacek Wójcicki. Przed południem brał udział w oficjalnym otwarciu Inkubatora Przedsiębiorczości Think Tank oraz nowej siedziby Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego. Mieszczą się one w budynku przy ul. Targowej, który przed laty był częścią gorzowskiego Ursusa.