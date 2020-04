Budżet Obywatelski 2021 w Gorzowie. Co może powstać przy szkołach?

Place zabaw, boiska, a także stojaki i wiaty przed szkołami. Takie pomysły zostały zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego 2021 w Gorzowie. Co może powstać obok szkół.

W Budżecie Obywatelskim 2021 w Gorzowie do wydania będzie 6,3 mln zł. Ponad 4,4 mln zł pójdzie na realizację pomysłów w dziesięciu rejonach miasta, 630 tys. zł na pomysły ogólnomiejskie, a prawie 1,3 mln zł będzie do rozdysponowania w kategorii oświatowej. Co może zostać w niej zrobione? Pomysłów jest dziesięć.

Budżet Obywatelski 2021 w Gorzowie. Boiska dla każdego Najwięcej może kosztować budowa boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią obok Szkoły Podstawowej nr 20 przy ul. Szarych Szeregów (627 tys. zł). Boisko byłoby otwarte dla wszystkich. W czasie lekcji korzystaliby z niego uczniowie, a po południu, w weekendy, w wakacje czy w ferie – każdy chętny.

Otwarte dla wszystkich byłoby też boiska obok SP 6 przy ul. Gwiaździstej. Ono już istnieje, ale trzeba je zmodernizować. Wymiana nawierzchni, montaż ławeczek, wymiana oświetlenia wraz z innymi pracami wyceniana jest na 541 tys. zł.

Ogólnodostępne boisko mogłoby powstać także obok siedziby Zespołu Szkół Elektrycznych przy ul. Grobla (420 tys. zł) oraz obok Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Okólnej (400 tys. zł). Z boiska na Dolinkach można byłoby korzystać przez cały rok, a latem byłoby to nawet do 22.00.

Budżet Obywatelski 2021 w Gorzowie. Place zabaw Ciekawy pomysł może zostać zrealizowany obok Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego przy ul. Stanisławskiego. Mowa o „Małym Mistrzu” (330 tys. zł). To plac zabaw, na którym miałaby powstać podwójna huśtawka, zjazd linowy, drążki z uchwytami, drabinka pozioma i pionowa czy liny do wspinania. Plac zabaw przy ul. Sportowej miałby przybrać kształt kolejki z wagonem Plac zabaw mógłby powstać także obok Przedszkola Miejskiego nr 12 przy ul. Sportowej. Tu miałby on przybrać kształt kolejki z wagonem (250 tys. zł).

Z pieniędzy przeznaczonych na kategorię oświatową można też odnowić plac zabaw obok przedszkola nr 13 przy ul. Brackiej (60,1 tys. zł) czy doposażyć plac zabaw obok przedszkola nr 25 przy ul. Długosza (84 tys. zł).

Budżet Obywatelski 2021 w Gorzowie. Rowerem do szkoły Ostatnie dwie propozycje do budżetu? Pierwsza z nich to montaż dziesięciu stojaków rowerowych oraz wiat rowerowych (162 tys. zł). Miałyby one stanąć obok wejścia do trzech szkół: Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących przy ul. Czereśniowej, SP 13 przy ul. Szwoleżerów i SP 20.

Druga propozycja to organizacja festynu z okazji Dnia Przedszkolaka 2021 (22 tys. zł). Realizacja tego pomysłu wydaje się być już przesądzona. Festyn jest jedynym pomysłem na tzw. zadania miękkie, czyli np. imprezę dla mieszkańców.

A co z realizacją wcześniejszych dziewięciu pomysłów? Tu już wszystko zależy od tego, jak dogadają się ich pomysłodawcy. Na inwestycje będzie można wydać 1,26 mln zł. A prawo dotyczące budżetu obywatelskiego jest takie, że zachęca do „sieciowania” wniosków. Polega to na tym, aby tak dobrać wszystkie pomysły, aby wykorzystać jak najwięcej pieniędzy z puli. Jeśli pomysłodawcy się nie dogadają, wówczas trzeba będzie wybrać w głosowaniu tylko jeden pomysł. A to jest już niekorzystne. Bo jeśli pomysł kosztowałby np. 100 tys. zł, to cała reszta pieniędzy (w tym przypadku 1,16 mln zł) zwyczajnie przepadnie.

Przypomnijmy: spotkania (niewykluczone, że będą zdalne) planowane są na koniec lata. Głosowanie nad pomysłami – na początek jesieni.

