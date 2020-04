Budżet obywatelski 2021 w Gorzowie. Jakie pomysły mają mieszkańcy na Gorzów?

- Do kolejnej edycji budżetu obywatelskiego mieszkańcy zgłosili 180 pomysłów. 43 z nich zostało ocenionych negatywnie, a siedem kolejnych zostało wycofanych przez wnioskodawców – mówi Anna Bonus-Mackiewicz, dyrektor biura konsultacji społecznych i rewitalizacji. Opowiada nam o wynikach prac zespołu opiniującego pomysły zgłoszone do budżetu obywatelskiego, który będzie realizowany w przyszłym roku. Pośród 180 zgłoszonych pomysłów, aż 155 dotyczyło inwestycji lub wydarzeń w poszczególnych regionach, dziesięć - kategorii oświatowej, a piętnaście - ogólnomiejskiej.

Jakie pomysły mają mieszkańcy?

Jeśli chodzi o pomysły ogólnomiejskie, to dwa z nich dotyczą skateparku w Parku Kopernika. Jeden z nich zakłada organizację zawodów dla skaterów, czyli deskorolkarzy, a drugi – rozbudowy skateparku.

Parku Kopernika dotyczy też kolejny pomysł. To parkrun, czyli oznaczenie trasy dla biegaczy. Pomysłodawca tej inwestycji chce także, by w parku powstał schowek, w którym biegacze mogliby zostawić swoje akcesoria na czas trenowania biegu.

Mieszkańcy chcą też zmian w parku Cechówek, który jest przy wyjeździe ul. Warszawską do Santoka. Park miałby zostać zrewitalizowany. Miałyby w nim powstać dobrze oznakowane i opisane trasy do spacerowania.