Budżet obywatelski 2021 w Gorzowie. Pomysły na… Dolinki

Z tego rejonu miasta do budżetu obywatelskiego wpłynęły cztery wnioski, ale wymogi spełniały tylko trzy z nich.

Mieszkańcy chcą by został wykonany remont ul. Widok na odcinku 90 metrów (wraz z parkingiem i chodnikiem). Ta inwestycja może kosztować 402 tys. zł.

384,5 tys. zł miałby za to wynosić koszt drugiego pomysłu. To budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych do Gorzowskiej Lecznicy Specjalistycznej, a także zagospodarowanie terenu wokół przychodni dziecięcej i apteki. W zamyśle jest m.in. dobudowanie trzech miejsc parkingowych oraz postawienie ławek przed przychodnią. Dziś w pobliżu GLS-u nie ma gdzie usiąść.

Praktycznie przesądzona jest realizacja trzeciego pomysłu. To montaż trzech ławek i trzech koszy na śmieci wzdłuż ul. Głowackiego i Nowej. Koszt wyceniany jest na 10,7 tys. zł. Można go więc „sieciować” z każdą z wcześniejszych inwestycji. Co to oznacza? Że jeśli wydatki na ławki i kosze w połączeniu czy to z remontem ul. Widok, czy z podjazdem do przychodni, nie przekroczą puli pieniędzy przeznaczonych w budżecie na Dolinki.