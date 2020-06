Chodniki, schody, trasa spacerowa. Co właśnie powstaje w Gorzowie?

Między ul. Wróblewskiego a Na Skarpie poprawiane są „podwójne” schody. Wzdłuż Owocowej jest już chodnik, a przy Sportowej – stojaki na rowery. Jak przebiega realizacja pomysłów gorzowian do budżetu obywatelskiego?

- Lepiej niech zrobią to porządnie, ale trochę później niż mieliby zrobić szybko, ale fuszerkę – mówi nam Hilary Błonka. To jeden ze współpomysłodawców Trasy Siedmiu Wzgórz, która ma powstać w ramach budżetu obywatelskiego w Gorzowie. Miasto właśnie wylicza, jak idzie realizacja poszczególnych inwestycji. Jeśli chodzi o trasę, jest ona na etapie opracowania projektu. Jest też już decyzja o lokalizacji tej inwestycji. Będzie ona biegła od skrzyżowania ul. Żwirowej z Kamienną m.in. przez tzw. tereny popoligonowe. A jak wyglądają inne inwestycje (przyglądamy się tylko części z nich)?

Stojaki i chodnik? Już są! Znany gorzowski senior Andrzej Jakubaszek do budżetu obywatelskiego zgłosił montaż stojaków rowerowych przy ul. Sportowej. – Są już zamontowane – mówi naszemu dziennikarzowi.

Od kilku tygodni można też już korzystać z chodnika, który powstał wzdłuż ul. Owocowej. Teraz bezpiecznie, a po deszczach – także suchą stopą, można spacerować od mostku nad Kłodawką w kierunku bloków na Piaskach.

Podwójnych schodów już nie ma W pobliżu trwa też kolejne inwestycja. To przebudowa schodów i zagospodarowanie terenu między ul. Wróblewskiego a ul. Na Skarpie. Zimą z realizacji tej inwestycji śmiało się chyba cały Gorzów. Zamiast utwardzonej i równej ścieżki, która miała biec obok istniejących od lat schodów zaczęto budować… drugie schody. Gdy mieszkańcy i GL zaczęli wyśmiewać ten absurd, miasto przerwało inwestycję. Projekt został zmieniony. Teraz w miejsce „dodatkowych” schodów powstaje ścieżka, po której będzie można np. zejść z wózkiem dziecięcym.

Ładniej ma być także na ul. Słonecznej. Stan chodnika wzdłuż niej woła o pomstę do nieba (bo płytki już wiele lat temu się porozlatywały). Do końca października ma być gotowy projekt nie tylko chodnika, ale także ulicy i zatoczek parkingowych.

Więcej światła! Ruszyła się także sprawa oświetlenia na części Wieprzyc. Mieszkańcy ul. Zielona Kotlina od wielu wielu lat (jeszcze za czasów prezydenta Tadeusza Jędrzejczaka) domagali się, by miasto w końcu ustawiło lampy. Nic to jednak nie dało. Oświetlenie musieli sobie wywalczyć głosując w budżecie obywatelskim. Miejscy urzędnicy informują, że jest już odebrany projekt i miasto szykuje się do przetargu na wykonanie. Wcześniej, bo do końca października, będą postawione lampy przy ul. Kostrzyńskiej na odcinku do posesji 24a.

W ramach budżetu obywatelskiego przebudowany zostanie także Stary Rynek tuż przy murach katedry. Tu trzeba będzie obniżyć poziom placu, aby odsłonić cokół katedry. Dzięki temu do świątyni nie powinna już się wdzierać wilgoć. „Podpisano umowę na realizację prac. Dodatkowo zlecono opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy kostki wokół katedry” – informuje magistrat.

Ty też możesz wskazać inwestycję Urzędnicy szykują się też do kolejnych odsłon budżetu obywatelskiego. Aktualnie trwają spotkania z mieszkańcami poszczególnych dzielnic o inwestycjach do zrobienia w przyszłym roku. W czwartek 18 czerwca w byłym Lamusie przy ul. Sikorskiego 5, będzie spotkanie dla mieszkańców os. Staszica. Z kolei w poniedziałek 22 czerwca będzie spotkanie dla mieszkańców Manhattanu, we wtorek – Dolinek, a w środę – Górczyna (w tym trzech przypadkach urzędnicy czekają w sali sesyjnej przy ul. Sikorskiego 3-4).Wszystkie spotkania odbywają się o 17.00. Czytaj również:

