Co mówią w Stali po porażce z Motorem? O sportowej złości i motywacji

- Jeżeli my w pierwszej serii dominujemy, to zawodnicy nie zmieniają nic lub niewiele. Przeciwnik, który przegrywa, zaczyna natomiast szukać - mówił po meczu Stanisław Chomski, trener gorzowian. - Mało było biegów, w których nic się nie działo. Nawet jak nie było mijanek, to była walka na styku. Zabrakło może trochę łutu szczęścia, może trochę sprytu, że ten mecz nie zakończył się przynajmniej remisem - dodawał.