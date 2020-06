Co słychać na inwestycjach? Kiedy w końcu zrobią ul. Sikorskiego?

Dobiega końca przebudowa ul. Sikorskiego czy rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 20. Myśliborska na coraz dłuższym odcinku ma dwie jezdnie, a na Manhattanie powstaje zbiornik retencyjny. Co słychać na miejskich inwestycjach?

- Roboty na tej ulicy chyba zmierzają do końca. Postępy widać gołym okiem – mówił nam w poniedziałek 15 czerwca Jacek Sztubecki. Spotkaliśmy go na ul. Sikorskiego między skrzyżowaniem z Kosynierów Gdyńskich a Rolnikiem. Przed kultowym przed laty domem handlowym wybudowane zostało już rondo, na większości prowadzących do niego dróg jest już asfalt bądź kostka. Ba! Wymalowane zostały już nawet pasy oraz „zebry” na przejściach dla pieszych.

- Przebudowa powinna skończyć się mniej więcej do końca lipca. Wcześniej, bo w okolicy „urodzin miasta” (przypadają 2 lipca – dop. red.) powinny znów kursować tramwaje – mówił nam w poniedziałek Wiesław Ciepiela, rzecznik urzędu miasta.

Miejscy urzędnicy przygotowali właśnie raport z miejskich inwestycji. Zrobili to na potrzeby sesji rady miasta, która została zaplanowana na 24 czerwca. Opisali w niej kilkadziesiąt inwestycji. My wybraliśmy najważniejsze z nich.

Co słychać w szkołach? Trwa rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 20 na Manhattanie. Plan jest taki, by w nowym skrzydle dzieci mogły uczyć się już od nowego roku szkolnego. I prace zmierzają właśnie w tym kierunku. „Obecnie trwają roboty związane z tynkowaniem ścian parteru i piętra, ocieplaniem ścian, montażem stolarki oraz windy” - raportują urzędnicy.

Magistrat szykuje się też do modernizacji SP 1. Projekt remontu jest już gotowy. Teraz trzeba „tylko” znaleźć pieniądze na inwestycję.

W szybkim tempie idzie z kolei budowa Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu. Tak nazywa się szkołę, która powstaje na terenach byłego szpitala przy ul. Warszawskiej. Z ziemi wychodzą już fundamenty warsztatów, a przyszła hala sportowa ma już dwie ogromne ściany. Jeszcze tym roku budynki mają być w stanie surowym.

Ruch na drogach Jeśli chodzi o ul. Kostrzyńską, to większość prac drogowych jest zrobiona. Pomiędzy ul. Dobrą a os. Słonecznym - w okolicach wyjazdu z zaplecza budowy na byłym tartaku - brakuje ostatniej warstwy asfaltu. Poza tym robotnicy skupiają się teraz nad przejazdem na Zatorze.

Dużo szybciej idą prace na rozbudowywanej ul. Myśliborskiej. Od ronda Europejskiego do ul. Berlińskiej zrobiony został już drugi pas jezdni. Obiema nitkami powinniśmy pojechać być może jeszcze pod koniec lata.

Druga jezdnia powstała już też na ul. Łukasińskiego. To część drogi krajowej nr 22, czyli wylotówki na Gdańsk. Aktualnie trwają formalności związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę na pozostałych dwóch ulicach tej trasy, czyli Zawackiej i Walczaka.

Przypomnijmy, że przebudowywane są też ulice: Spichrzowa oraz Chrobrego i Mieszka I. Na nich prace zaczęły się w maju, roboty są więc dopiero we wstępnej fazie.

Będzie kanalizacja W maju zakończyło się układanie kanalizacji w ul. Żwirowej (na odcinku od cmentarza do parku Słowiańskiego). Te prace to część inwestycji „zagospodarowanie wód opadowych na terenie Gorzowa”. W jej ramach powstaje już m.in. zbiornik retencyjny w pobliżu ul. Działkowców. Niebawem magistrat przystąpi do kolejnego etapu tej inwestycji. W marcu podpisał umowę na projekt i wykonanie kanalizacji w górnej części Żwirowej oraz na ulicach: Bazaltowej, Owocowej i Kiemliczów.