Co ty wiesz o mieszkaniu w Gorzowie?! W kilka lat czynsz wzrósł o... 248 procent!

„Sytuacja mieszkaniowa gminy Gorzów Wielkopolski nie uległa poprawie w stosunku do lat poprzednich. (…) Zbyt ograniczony zasób mieszkaniowy oraz ograniczone środku finansowe na remonty lokali i budynków nie pozwalają na zapewnienie lokali mieszkalnych wszystkim potrzebującym mieszkańcom miasta, pozostającym w niedostatku. (…) Ponadto obowiązujący czynsz za lokale komunalne pozwala tylko na częściowe pokrycie kosztów remontu i konserwacji. Nadal duża liczba gospodarstw domowych zalega z opłatami z tytułu czynszu. Zaległości w opłatach utrudniają zarówno realizację zadań statutowych, jak również bieżącą działalność statutową”.

Na sesji o mieszkaniach

Ten cytat to tylko fragment raportu dotyczącego Wieloletniego Programu Zagospodarowania Mieszkaniowy Zasobem Gminy w Gorzowie. Dokument został przygotowany na najbliższą sesję rady miasta, która została zaplanowana na najbliższą środę 27 września. Co ciekawego można w nim wyczytać?

Na koniec zeszłego roku Gorzów, a konkretnie Zakład Gospodarki Komunalnej, zarządzał 1052 budynkami, w których jest 5540 mieszkań. 78 proc. z nich to budynki zbudowane jeszcze w niemieckim okresie miasta. Jest ich 825. Prawie wszystkie budynki są w stanie dobrym, bo jako zły oceniono stan techniczny w 17, a jako dostateczny – w 19 przypadkach.

Które budynki do wyburzenia?

W najbliższych pięciu latach do rozbiórki mogą pójść budynki m.in. przy ul. Borowskiego 32, Prostej 1, Przemysłowej 30, Warszawskiej 59, Walczaka 6a. Wszystkie z nich są w złym stanie, a niektóre lokale w nich wciąż są zamieszkane.

Mieszkania należące do miasta z biegiem czasu pustoszeją. Na koniec zeszłego roku – w wyniku tzw. ruchu ludności – Gorzów dysponował 662 wolnymi lokalami. To było wyraźnie więcej niż rok wcześniej, gdy wolnych lokali było „tylko” 526.

Na 250 (z tych 662) mieszkań urzędnicy znaleźli w tym roku pomysł. Spośród nich 100 lokali przeznaczyli dla przedsiębiorców, a 85 mieszkań jest lub ma zostać wyremontowanych przez przyszłych najemców.