Co za niespodzianka! Wzdłuż Kostrzyńskiej zamontowali barierki

- Jak się chce, to można. Cieszę się, że miasto w końcu pomyślało o bezpieczeństwie – mówi Paulina Szymotowicz, radna Koalicji Obywatelskiej.

Radna na co dzień mieszka na Wieprzycach i niemal codziennie przejeżdża ulicą Kostrzyńską. Sama ulica przez ostatnie ponad dwa lata mocno się zmieniła. Zamiast przedwojennej kostki jest nowy asfalt. Zamiast dwóch torów – jeden. A pomiędzy torowiskiem a jezdnią biegnie ścieżka rowerowa. Zdaniem części mieszkańców, w tym radnej, takie rozwiązanie nie musi być bezpieczne. – Gdy ulicą będzie jechała ciężarówka czy tir, to podmuch wiatru może zepchnąć rowerzystę wprost na torowisko – mówi radna.