Czy działacze KOD-u pobili dziennikarzy TVP? Jest wyrok sądu w Gorzowie

To sprawa sprzed ponad pięciu lat, ale dopiero teraz miała swój finał w sądzie. 29 maja 2017 w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej ówczesny Komitet Obrony Demokracji współorganizował spotkanie „Rozmowy o Polsce”, której gościem był Adam Michnik, redaktor naczelny „Gazety Wyborczej”. Na spotkanie przyszło dwóch dziennikarzy z firmy Anita Gargas-Wojciechowska Media, która przygotowywała materiał do programu w TVP.

Już po oficjalnym spotkaniu obaj współpracownicy Telewizji Polskiej chcieli porozmawiać z A. Michnikiem. On jednak odmawiał udzielenia odpowiedzi. Dziennikarze podjęli trzy próby rozmowy. Za każdym razem Michnik jednak stanowczo odmawiał. Z każdą próbą gęstniała też atmosfera pomiędzy osobami znajdującymi się w bibliotece a dziennikarzami. By uniemożliwić nagrywanie, jeden z działaczy KOD-u sam stanął z telefonem pomiędzy kamerę a Michnika. Z kolei Leszek Pielin, szef gorzowskich obrońców demokracji, zaczął szarpać za kamerę i domagać się opuszczenie sali przez dziennikarzy. Współpracownicy TVP twierdzili nawet, że miało dojść do uderzenia przez Pielina.