Czy to dobrze, że Stal Gorzów rozpocznie sezon od meczów w Toruniu i z GKM-em? Prezes Sadowski: - Dobrze się to ułożyło

Do nowego sezonu żużlowego pozostały niecałe cztery miesiące. Rywalizacja o drużynowe mistrzostwo Polski rozpocznie się w Wielką Sobotę, w piątek 16 grudnia poznaliśmy terminarz rozgrywek.

Drużyna ebut.pl Stali Gorzów walkę o ligowe punkty rozpocznie 8 kwietnia (to będzie Wielka Sobota) od wyjazdowego spotkania z For Nature Solutions Apatorem Toruń. Pierwszy mecz przed własną publicznością ma rozegrać 14 kwietnia z ZOOleszcz GKM-em Grudziądz.