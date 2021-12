Czy to docelowy wygląd Przemysłówki? Magistrat wylicza kolory

Przemysłówka będzie miała zupełnie nowy wygląd. Część elewacji widać już teraz. Kiedy do wieżowca przeprowadzą się urzędnicy?

- Niech ktoś powie, że to jeszcze nie koniec, że to pewien etap remontu, że to nie będzie tak wyglądać - mówi Michał.

- Mnie się podoba - mówi Weronika.

- Wygląda fatalnie, a to przecież reprezentatywne miejsce. Wizualizacja pozwoliła wierzyć, że coś z tego będzie, a mamy ocieploną wielką płytę ze Staszica - uważa z kolei Marcin.

- Moim zdaniem jest ładnie - twierdzi natomiast Anna.

Ireneusz ironizuje: - Z rusztowaniami ten budynek wyglądał lepiej.

Te głosy to tylko część komentarzy dotyczących Przemysłówki, czyli jedynego wieżowca w ścisłym centrum Gorzowa. Aktualnie trwa jego przebudowa. Wykonano już prace wewnątrz budynku. Trwają też już prace nad jego elewacją. Zrobiona została niemal cała ściana od strony katedry.

Biel zostanie

Pod koniec zeszłego tygodnia rozebrano rusztowanie od strony ul. Sikorskiego i gorzowianie mogli zobaczyć ścianę w pełnej krasie. Przed remontem na ścianie dominował kolor żółty - taka była elewacja pomiędzy oknami. Teraz cały fragment ściany z poziomymi rzędami okien jest w kolorze białym (a precyzyjniej: kuhlweiss l91-c1-h185). Prawa część elewacji od strony Studni Czarownic jest z kolei w kolorze granitowym z białymi opaskami wokół okien.

Kolorystykę zatwierdzał Dariusz Górny, miejski architekt.

- Chcieliśmy, by były pastelowe, bo one bardziej pasują do modernistycznej architektury - tłumaczy nam D. Górny. Przy okazji wyjaśnia zmiany dotyczące wyglądu Przemysłówki.

Gdy cztery i pół roku temu rozstrzygano konkurs na jej koncepcję, wygrała praca, która zakładała, że w byłej części bankowej oraz obok wieżowca będą i Miejski Ośrodek Sztuki, i Miejskie Centrum Kultury. W tej pracy elewacja wieżowca miała więcej elementów szklanych, które miały maskować części betonowe pomiędzy oknami. Gdy jednak miasto zdecydowało, że w centrum będzie tylko MCK, urzędnicy sięgnęli po koncepcję, która zajęła drugie miejsce. I nie chcieli „miksować” obu koncepcji, czyli z jednej brać tylko nowego wyglądu wieżowca, a z drugiej - budynku, w którym będzie MCK.

Jak mówią w magistracie, biało-granitowa elewacja wieżowca, to już docelowa kolorystyka. Do zmian pójdą jeszcze trzy dolne kondygnacje. One będą grafitowe.

Urzędnicy poczekają

Do kiedy mają potrwać prace w Przemysłówce? To koniec lipca przyszłego roku. Po doświadczeniach z innymi inwestycjami urzędnicy w rozmowie z GL przyznają jednak, że termin może się wydłużyć.

Także w przyszłym roku do wieżowca ma się przenieść część urzędników (bo to z myślą o nich robiony był remont). W Przemysłówce mieścić się ma Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie, wydział spraw społecznych, wydział kultury i wydział edukacji. Dziś wszystkie one są rozmieszczone w trzech lokalizacjach (przy ulicach: Walczaka, Okólnej i Teatralnej). Był pomysł, żeby do przeprowadzki doszło we wrześniu tego roku, ale ostatecznie ma do niej dojść w IV kwartale 2022.

Modernizacja obu części Przemysłówki to koszt 30 mln zł. Prace związane z wieżowcem to wydatek 7 mln zł, a z dolną częścią - 23 mln zł. Budynek został kupiony ponad pięć lat temu za 5,9 mln zł. Czytaj również:

