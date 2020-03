Czy w Gorzowie będzie rondo WOŚP? Gdzie chcą je zrobić?

Nadanie któremuś z gorzowskich rond imienia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy nie jest pomysłem nowym. Prawie dwa lata temu z takim pomysłem wyszedł Robert Surowiec, wiceprezes szpitala wojewódzkiego a zarazem radny PO. Wiosną 2018 r. chciał, by rondem WOŚP było nowe rondo turbinowe, które powstało przy Białym Kościółku. Z pomysłu nic jednak nie wyszło.

Teraz R. Surowiec z radnymi ze swojego klubu (a z radną Grażyną Wojciechowską) chce, by rondem WOŚP było rondo u zbiegu ulic: Wyszyńskiego i Dekerta, a więc to, przez które przejeżdża się w drodze do szpitala lub w drodze do Kłodawy.