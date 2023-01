Czytelnicy mówią „nie” dla płacenia diety nieobecnemu radnemu

Radny? Nieobecny!

Jak wynika z protokołów obrad, które prześledziliśmy, po raz ostatni radny Anacki uczestniczył w sesji w marcu 2022. Była to jednak sesja online. Można było w niej uczestniczyć przy użyciu służbowego tabletu z dowolnego miejsca na świecie. Jeśli jednak nie brać pod uwagę sesji zdalnej, to po raz ostatni na sali sesyjnej w trakcie obrad radny Anacki był w… grudniu 2021.

Mimo wielomiesięcznych nieobecności na sesjach (a także na obradach komisji – radni należą do co najmniej jednej), radny Anacki co miesiąc otrzymuje dietę. Jej podstawa to 3 489,37 zł. Za każdą nieobecność pomniejsza się jednak ją o 10 proc. W grudniu 2022 radny nie był na sesji i dwóch komisjach, więc dostał 2 443 zł, w listopadzie 2021 nie było go na sesji i jednej komisji, więc dostał 2792 zł, a w październiku 2022 nieobecności były jeszcze poważniejsze, bo na konto radnego biuro rady miasta przelało 2094 zł.