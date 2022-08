Czytelniczka alarmuje: - Park Słowiański jest pełen śmieci i powalonych drzew

- Szumnie zapowiadany remont chodnika od ulicy Dąbrowskiej do ul. Kosynierów Gdyńskich nie nastąpił. Chodnik nie jest sprzątany ani z liści, ani z zalegającego po ulewach błota, a śmietniki nadal nie są opróżniane - wylicza pani Justyna, nasza Czytelniczka. Właśnie napisała do gorzowskich urzędników i radnych w sprawie parku Słowiańskiego (a treść listu wysłała do wiadomości także do naszej redakcji).