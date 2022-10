Dariusz Maciejewski z AZS AJP Gorzów: Jeśli będzie zdrowie, możemy myśleć o medalu

Przed nami start rozgrywek. Ale nim o nim, spytam o okres przygotowawczy. Dziewięć meczów, osiem zwycięstw, w tym wygrane z Albą Berlin, Basketem-25 Bydgoszcz, triumf w turnieju w Czechach i porażka z AZS Politechnika w Poznaniu, choć w rewanżu pokonaliśmy poznanianki. To tylko sparingi, ale ich wyniki mnie cieszą. A trenera co cieszy po tych treningach najbardziej?

Liczyliśmy się z tym, przy kontraktowaniu zawodniczek, że Alanna Smith dołączy do nas po mistrzostwach świata. Bo zakładaliśmy, że ona w nich zagra. Jednak do reprezentacji Australii wróciła Lauren Jackson kosztem właśnie Alanny. Dla Smith nie była to więc komfortowa sytuacja, ale dla nas wręcz przeciwnie. Gdyby wystąpiła w Australii, to dopiero teraz by przyleciała do Gorzowa. A tak, to była trzy tygodnie szybciej. To bardzo mnie cieszy, bo po raz pierwszy od niepamiętnego czasu mieliśmy możliwość zgrywania zespołu wcześniej. Niemniej ponownie mamy taką sytuację, że są mikrourazy. W ostatnich sparingach nie wystąpiła Chantel Horvat przez kontuzję stawu skokowego. Do tego był naciągnięty mięsień dwugłowy Lindsay Allen. Dodatkowo mieliśmy wyjazd na mistrzostwa Europy w 3x3. Przez to późno wróciła do nas Dominika Fiszer [zdobyła na nim brązowy medal – przyp. red.], a teraz z kadrą narodową jest Julia Bazan. Zmierzam do tego, że nie mogę powiedzieć, że zrealizowaliśmy 100 procent założeń w okresie przygotowawczym. Nie zmienia to faktu, że każdy z nas ma na uwadze to, by ten sezon był spokojniejszy od poprzedniego. Z drugiej strony, wiadomo, przez osiem miesięcy nie da się grać bez drobnych urazów, bo to jest sport kontaktowy. W każdym razie cieszymy się, że rozegraliśmy dziewięć meczów i tylko jeden przegraliśmy. To pokazuje, że to będzie fajny zespół. On ma potencjał. Nie mam na myśli tylko umiejętności techniczno-taktycznych. Ale również charakterologiczny. To drużyna, która lubi wygrywać i cieszy się pracą na treningach. To będzie jeden z młodszych, jeśli nie najmłodszy zespół w lidze. Dominika, która ma 27 lat, jest najstarszą zawodniczką. Aż się chce z tym zespołem pracować. Dogadujemy się. I szkoda, że w sobotę nie będziemy mogli zagrać. Nie myślałem, że Julia zostanie powołana na mistrzostwa świata do 23 lat [z tego względu inauguracja sezonu ze Ślęzą Wrocław przełożono na wtorek – przyp. red.]. Z tego względu, że w tej reprezentacji jest najmłodsza. Ale stało się jak się stało i trzymam za nią kciuki. Może będzie kolejny medal dla klubu w dyscyplinie olimpijskiej. Byłby to wielki sukces. Podsumowując, jeśli będzie zdrowie, to będziemy myśleli o medalach.