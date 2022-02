Dramatyczne wypadki między Kostrzynem a Gorzowem. To jedna z najniebezpieczniejszych dróg w Lubuskiem! Jakub Pikulik

Droga wojewódzka 132 łączy Kostrzyn nad Odrą z Gorzowem Wielkopolskim. Prowadzi przez wsie i miasteczka, przecina tereny leśne. Miejscami jest prosta jak strzała, a czasem ostro zakręca. Jest nadzwyczaj ruchliwa. I niestety kolizje i wypadki to tutaj codzienność. 6 lutego niemal w tym samym miejscu doszło do dwóch groźnych wypadków. Miały one miejsce między Witnicą a Nowinami Wielkimi. 12 lutego w tym samym miejscu osobowy peugeot wypadł z drogi do lasu. Takich kolizji i wypadków jest więcej. Przyjrzeliśmy się im. Na przestrzeni ostatnich lat i miesięcy do zdarzeń drogowych na DW 132 dochodziło niepokojąco często. Zobacz zdjęcia.