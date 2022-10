Drożyzna na cmentarzach. W Gorzowie ceny zniczy i kwiatów poszły ostro w górę

Jest dużo drożej, więc tym razem zakupy są oszczędne. Mimo, że wybór ogromny, to groby na pewno będą przystrojone dużo skromniej. - Jest kolorowo od kwiatów, a stoiska uginają się od zniczy, ale co z tego, skoro wszystko takie drogie. Kupiłam tylko kilka, żeby było symbolicznie, a do tego wzięłam jeszcze niewielką wiązankę - przyznają gorzowianie.

Na kwiaty i znicze wydamy więcej

Przed cmentarzem przy ulicy Żwirowej w Gorzowie przeważają szklane znicze i sztuczne kwiaty. Mniej jest za to żywych chryzantem. Najmniejsze znicze kosztują od 5 do 10 złotych, ale palą się zaledwie kilka godzin. Za niewiele większe zapłacimy od 10 do 50 złotych. Najdroższe i najbardziej ozdobne lampiony kosztują nawet powyżej 70 złotych. Na same parafinowe wkłady do zniczy trzeba wydać od kilku do kilkunastu złotych.