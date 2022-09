„Duże chłopy” z Legionowa staną na drodze Stali. Czy gorzowianie rozbiją ten mur?

Po dwóch kolejkach w tabeli na zapleczu elity przewodzi KPR Legionowo z kompletem punktów. Ekipa z województwa mazowieckiego najpierw pokonała w Łodzi beniaminka rozgrywek Grot Blachy Pruszyński 31:24, a następnie ograło Orlen Upstream SRS_Przemyśl 32:25. Stalowcy za to na inaugurację stracili trzy „oczka” ze Śląskiem Wrocław Handball 27:28 i w drugiej serii triumfowali w Wągrowcu nad Nielbą 24:17. Do którego więc z tych dwóch starć może być podobny to jutrzejsze? Znacznie bardziej do tego z wrocławianami, o czym przekonuje nas Rafał Renicki ze Stali.

- Wydaje mi się, że KPR to zespół o podobnej sile co Śląsk Wrocław. Mają bardzo silną obronę 6:0. Kolokwialnie mówiąc, stoją tam duże chłopy i trudno będzie się przebić między nimi. Ale zawsze znaleźć można jakieś rozwiązanie, żeby wypracować sytuację na zdobycie bramki - nie krył środkowy rozgrywający na czwartkowej konferencji prasowej.