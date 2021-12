Bardzo bezpiecznie było na lubuskich trasach w świąteczny weekend. Trudne warunki atmosferyczne spowodowały, że kierowcy jeździli ostrożnie. Na drogach naszego województwa nikt nie zginął. Świąteczny weekend minął pod znakiem bardzo trudnych warunków na drogach. Od piątku do niedzieli na trasach można było spotkać wiele patroli, służbę pełniło prawie 200 funkcjonariuszy ruchu drogowego. Podczas kontroli mundurowi szczególną uwagę zwracali na prędkość z jaką poruszają się kierowcy i na ich stan trzeźwości. - To były jedne z najbezpieczniejszych Świąt Bożego Narodzenia – podsumowuje lubuska policja. - Na wszystkich drogach naszego województwa nie zginęła żadna osoba. Doszło jedynie do dwóch wypadków drogowych, w których ranne zostały dwie osoby. Policjanci zatrzymali w tym czasie 16 osób, które wsiadły za kierownicę pojazdu pod wpływem alkoholu. Wszystkie straciły prawo jazdy i odpowiedzą przed sądem – informuje młodszy aspirant Mateusz Sławek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Czytaj także: Wypadek między Zieloną Górą a Gubinem Wideo: 16 zatrzymanych za kradzież i paserstwo. Obcokrajowcy okradali magazyn w gminie Przytoczna Wideo: Policja Lubuska

