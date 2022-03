Dworzec w Dąbroszynie z szansą na milion złotych

- W tym dworcu można byłoby stworzyć centrum informacji turystycznej, a przy okazji wypożyczalnię dla rowerów. Dzieci z młodszych klas mogłyby tu przyjeżdżać pociągiem na wycieczki, a przy okazji zwiedzać na rowerach okolicę. W środku można byłoby zrobić także niewielkie muzeum kolejnictwa - mówi nam Janina Kaliszan z Witnicy. Wraz z grupą innych mieszkańców gminy właśnie stara się, by zabytkowy dworzec kolejowy w Dąbroszynie zdobył 1 mln zł brutto w konkursie „Nasz Zabytek”. Organizuje go fundacja Most the Most. Za naszym pośrednictwem pani Janina zachęca, by inni mieszkańcy i Czytelnicy zgłosili ten zabytkowy obiekt. Wówczas ma on większe szanse na wygraną.