Gorzów. Mieszkańcy ul. Bohaterów Lenino: „To będzie najgorsze miejsce w mieście”

- Jeśli będziemy chcieli zaczerpnąć świeżego powietrza, to musimy sobie zakupić maski tlenowe - mówił w sobotę do sąsiadów Adam Kwiecień. W południe około 70 mieszkańców bloków przy ul. Bohaterów Lenino na Górczynie spotkało się, by zaprotestować przeciwko planom budowy drogi, jaka ma powstać pomiędzy ich blokami a kościołem św. Maksymiliana Kolbe (stoi on u zbiegu ul. Czereśniowej i Piłsudskiego). Droga miałaby zostać zbudowana na terenie zielonym - w miejscu, gdzie od około 40 lat jest trawnik i drzewa.