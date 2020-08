Dyrektorzy szkół nie kryją, że obawiają się tego nowego roku szkolnego z pandemią w tle

Szkoły przygotowują się też do zajęć hybrydowych, czyli część uczniów uczyła by się zdalnie a część w gabinetach.

Miasto wyposaży szkoły w maseczki ochronne i płyny do dezynfekcji. Czy to wystarczy? Dyrektorzy gorzowskich szkół przyznają, że się obawiają zachorowań. I to nie tylko wśród dzieci i młodzieży, ale też wśród nauczycieli. – Boimy się też o naszych bliskich. Bo wirusa możemy też przynieść do domu – mówi wprost J. Hwozdyk. Dodaje, że i gorzowska kadra nauczycielska nie jest najmłodsza. Większość nauczycieli to osoby ok. 50 roku życia, a więc należące do grupy podwyższonego ryzyka.