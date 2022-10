Dzieci pomalowały autobusy. Jak prezentują się gorzowskie "elektryki"?

- Bardzo mi się te autobusy podobają - mówił w czwartek 20 października Jakub Bochenek. To uczeń Szkoły Podstawowej nr 2 i jedno z pięciorga dzieci, których rysunki ozdabiają autobusy elektryczne, które właśnie zjeżdżają od producenta do Gorzowa. Miasto kupiło w Solarisie osiem sztuk takich pojazdów. Kuba narysował planetę, która jest z jednej strony zanieczyszczona, a z drugiej czysta. Rysunek jest na środkowych drzwiach każdego autobusu. Wczoraj chłopiec wraz innymi dziećmi z gorzowskich szkół oglądał dwa nowe pojazdy w zajezdni Miejskiego Zakładu Komunikacji.

- Wy między sobą jesteście przyjaciółmi, a to jest autobus, który będzie się przyjaźnił ze środowiskiem. Będzie cichy, ekologiczny, nie będzie emitował spalin. Są w nim nawet miejsca do ładowania smartfonów - mówił Roman Maksymiak, prezes MZK.

Kiedy autobusy pojawią się na gorzowskich ulicach? - Sądzę, że będzie to w listopadzie lub w grudniu. Będą one jeździły na liniach: 124, 125 i 126 - mówił R. Maksymiak. Autobusy będą ładowane w zajezdni oraz na pętlach przy ulicach: Marcinkowskiego, Śląskiej i Dekerta. Budowa stacji ładowania jeszcze trwa.