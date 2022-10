Autobusy elektryczne już zjeżdżają do Gorzowa. Na jakich trasach będą jeździć?

Wszystkie egzemplarze mają przyjechać do końca października, w poniedziałek do zajezdni Miejskiego Zakładu Komunikacji przyjechał pierwszy z nich, a w czwartek ma zostać dostarczony kolejny. Mowa o autobusach elektrycznych, które mają zasilić tabor gorzowskiego przewoźnika i jeszcze w tym roku wyjechać na ulicę Gorzowa.

Autobusy elektryczne dla Gorzowa wyprodukował Solaris. Miasto kosztują one 30,724 mln zł. Już wiadomo, że cztery sztuki będą obsługiwały linię 124, trzy „elektryki” będą jeździły na linii 125, a jeden na linii 126.

Jak będzie odbywało się ich ładowanie? Trochę podobnie jak z naszymi telefonami komórkowymi. Wielu z nas najczęściej ładuje je pewnie w nocy. I tak będzie z autobusami.

„Do pełna” zostaną one naładowane w zajezdni. A gdy wyjadą nad ranem w trasę, to bez ładowania mogłyby one przejechać dystans 120 km. W trakcie, gdy będą „na mieście”, doładowywane będą na pętlach - na ul. Marcinkowskiego, Śląskiej i Dekerta.

- Bateria nie może jednak rozładować się do końca. Mniej więcej co trzeci kurs trzeba będzie ładować autobus. Jeśli kierowca będzie miał postój 5-7 minut, to w tym czasie będzie doładowywał pojazd. Jeśli będzie miał przerwę na posiłek, doładuje autobus w pełni. Będziemy wykorzystywać te przerwy, które wynikają z ustawy o czasie pracy kierowców - mówił nam w maju 2021, przy okazji podpisywania umowy na autobusy, Roman Maksymiak, prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji.