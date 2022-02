Forum Gospodarcze w Gorzowie. Dowiesz się, skąd wziąć pieniądze na biznes

- To nie my jedziemy do Warszawy. To Warszawa przyjeżdża do Gorzowa - mówi z uśmiechem Jarosław Porwich, pełnomocnik wojewody ds. rozwoju i inwestycji. Rozmawiamy z nim o Forum Gospodarczym „Silna Polska, Silną Gospodarką”. Odbędzie się ono już w czwartek 17 lutego w Filharmonii Gorzowskiej. Początek o 10.30.