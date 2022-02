Most w Łupowie już zamknięty. Przygotowano objazdy. Którędy teraz jeździć? Magdalena Marszałek

To będą trudne miesiące dla kierowców jeżdżących drogą wojewódzką łączącą Gorzów z Kostrzynem. Jej ważną częścią jest most w Łupowie w gminie Bogdaniec, którym każdej doby przejeżdża kilkanaście tysięcy samochodów. Właśnie ruszyła jego przebudowa. Roboty i związane z nimi utrudnienia potrwają do końca czerwca.