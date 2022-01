Stary most w Łupowie idzie do rozbiórki. Powstanie nowy, ale najpierw będą... utrudnienia

Most na drodze wojewódzkiej nr 132 w Łupowie ma już swoje lata. Ponad półwieczna przeprawa nigdy wcześniej nie przechodziła poważnego remontu i dziś jest w fatalnym stanie. Dlatego zamiast zniszczoną i mocno skorodowaną konstrukcję remontować, podjęto decyzję o rozbiórce oraz wybudowaniu zupełnie nowego obiektu.

To jest niezwykle ważna inwestycja, o którą zabiegaliśmy od dawna. Ten most lata świetności ma już dawno za sobą, a ponieważ nigdy nie były tam prowadzone żadne naprawy, to jego stan techniczny pozostawia wiele do życzenia. To zagraża bezpieczeństwu mieszkańców i wszystkich osób, które korzystają z tego odcinka drogi - mówi Krystyna Pławska, wójt gminy Bogdaniec.