Gdzie są pamiątki po Edwardzie Jancarzu? Marek Grzyb i Sylwia Sztendig wskazują, Jerzy Synowiec odpowiada

14 kwietnia w serwisie po-bandzie.pl opublikowano tekst Michała Jasińskiego, w którym prezes Stali Gorzów Marek Grzyb powiedział tak: – Jeśli chodzi o poruszoną kwestię klubowych pamiątek, to z tego, co się dowiadujemy, sporo z nich przebywa w prywatnych rękach gorzowskiego adwokata i radnego. Wedle naszych źródeł, spływające do klubu informacje są prawdziwe. Miejscem pamiątek związanych z naszymi byłymi zawodnikami jest klub, a nie prywatne gabloty. Trudno w chwili obecnej stwierdzić, w jaki sposób trofea byłych żużlowców, między innymi legendarnego Edwarda Jancarza, znalazły się w rękach tej osoby. Jako działacze Stali chcemy historyczne już eksponaty pokazać w przyszłym muzeum wszystkim kibicom żużla, którzy będą odwiedzać nasz stadion. Zwykła, ludzka przyzwoitość nakazuje zwrot pamiątek do klubu i o to do tej osoby publicznie apelujemy. Żądamy ich zwrotu – mówił działacz.