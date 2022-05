Giełda w Gorzowie. Co można tu było kupić 29 maja? Zbieracze mieli prawdziwe eldorado!

Było tu... mydło i powidło

Tradycyjnie na giełdzie w Gorzowie wystawiły się stoiska z przeróżnymi unikalnymi rzeczami do domu i nie tylko. Wielu bywalców targowiska co tydzień odwiedza to miejsce właśnie w poszukiwaniu ciekawych bibelotów. A dzisiaj znaleźć tu można niemal wszystko! I wszystko miało swoją cenę oraz kupca. Były ubrania w stylu retro, meble z wystawek, stare płyty, książki, domowe sprzęty, porcelana, szkło, kryształy i inne garażowe cudeńka. Coś dla siebie mogli znaleźć również miłośnicy militariów, sztuki i numizmatów. Nie brakowało również zabawek oraz rękodzieła. Co jeszcze można tu było kupić w niedzielne przedpołudnie? Zobacz na zdjęciach, jakie rzeczy oferowano na giełdzie w Gorzowie 29 maja!