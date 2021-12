Głowa do góry, bo Mikołaj leci do dzieci! Z prezentami schodził z dachu szpitala

Marzenie się spełniło

- Pracuję na wysokościach. Razem z kolegą mamy firmę zajmującą się pielęgnacją drzew. Do tego moją pasją jest taternictwo jaskiniowe – mówił Arkadiusz Smolarek, pomysłodawca akcji. O Mikołajach zjeżdżających po linach ze szpitalnych dachów pan Arkadiusz słyszał od kolegów, z którymi zwiedza tatrzańskie jaskinie. Zamarzyła mu się podobna akcja w Gorzowie. - Dzięki, że pomogliście mi spełnić marzenie – mówił po już wszystkim do kolegów z OSP Santocko.

Wcześniej jednak było sporo przygotowań i… trochę nerwów. Denerwowała się głównie ekipa szpitala: w końcu w 36-letniej historii budynków przy ul. Dekerta żaden Mikołaj nie zjeżdżał do dzieci z dachu!

- Spokojnie, to są fachowcy – uspokajał Paweł Niciejewski, prezes OSP w Santocku. On sam bardziej przejmował się zawartością świątecznych paczek, bo strażacy nie przyjechali do szpitala z pustymi rękami. Najpierw zorganizowali zbiórkę wśród zaprzyjaźnionych firm, a potem szczegółowo wypytali, z jakich prezentów najbardziej ucieszą się pacjenci oddziału dziecięcego z pododdziałem neurologii dziecięcej oraz oddziału chirurgii i traumatologii dziecięcej z pododdziałem urologii dziecięcej.