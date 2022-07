Gorzów. Będą kolejne nasadzenia drzew. Tym razem wzdłuż ul. Witosa

Urzędnicy prośbę radnego już przeanalizowali i mają bardzo dobrą wiadomość.

- W obszarze ul. Witosa istnieje możliwość częściowego zagospodarowania terenu nowymi nasadzeniami drzew. W obecnej chwili przewiduje się możliwość nasadzenia drzew w przedziale 20-30 sztuk. To zadanie planuje się do realizacji w 2023 roku, natomiast jego wykonanie zależne jest od pieniędzy zabezpieczonych w budżecie miasta na ten cel - odpowiedziała radnemu Wilczewskiemu wiceprezydent Iwona Olek. Tłumaczyła przy tym, że drzewa będą mogły zostać posadzone w miejscach, w których nie będą one kolidowały z siecią mediów podziemnych.