Gorzów. Nowe tramwaje nie przyjadą do miasta przed końcem 2023. A czy w ogóle powstaną?

Do końca czerwca przyszłego roku do Gorzowa miało trafić sześć kolejnych tramwajów z bydgoskiej Pesy. Dziś już wiemy, że tak się nie stanie.

- Producent tramwajów poinformował, że z powodu sytuacji gospodarczej na świecie, przerwania łańcuchów dostaw, m.in. stali potrzebnej do budowy, nie jest w stanie dostarczyć tramwajów do Gorzowa w deklarowanym terminie - mówi Iwona Olek, wiceprezydent Gorzowa.