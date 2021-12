Gorzów będzie miał śmieciarkę na prąd? Obecnie w mieście trwają testy nowego wozu

Ekologiczna śmieciarka, bo na prąd

Napędzany wyłącznie elektrycznie samochód ciężarowy marki Volvo to wóz o maksymalnej dopuszczalnej masie całkowitej 27 ton, przeznaczony między innymi dla transportu komunalnego na obszarach miejskich. Jego układ napędowy to dwa silniki elektryczne o mocy maksymalnej 370 kW i dwubiegowa skrzynia biegów Volvo. Źródło energii pojazdu stanowią akumulatory litowo-jonowe o wydajności 200-300 kWh, zasięg użyteczny wynosi do 200 kilometrów. Właśnie taki nowoczesny pojazd do wywozu śmieci od kilku tygodni testują pracownicy gorzowskiej spółki Inneko. Porównują wydajność i koszt jego pracy z tradycyjnymi pojazdami zasilanymi olejem napędowym.