Gorzów. Będzie mniej pomników przyrody. Tak zdecydują radni

Dlaczego sesja odbywa się we wtorek i to na początku miesiąca? Zgodnie z planem i tradycją miała się ona odbyć w ostatnią środę miesiąca, czyli 30 marca. I tego dnia radni zasiedli przed swoimi tabletami, by w trybie zdalnym przeprowadzić obrady. Zdążyli nawet przyjąć porządek obrad. Gdy jednak jako pierwszy głos zabrał radny Radosław Wróblewski z PO, okazało się, że jego wypowiedzi nie słychać w transmisji obrad (radni - w systemie wewnętrznym - ją słyszeli). Po około dwóch godzinach bezskutecznych prób usunięcia usterki zapadła jednak decyzja o przerwaniu obrad. Mają zostać dokończone we wtorek 5 kwietnia o 14.00. Także w trybie zdalnym, bo sala sesyjna wciąż jest zajęta na potrzeby punktu wsparcia dla uchodźców.