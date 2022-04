Kiedy tramwaje wrócą na Piaski? Znamy przybliżony termin

Remont traktu się wydłuży

Pierwotnie przebudowa ulic: Chrobrego i Mieszka I miała potrwać do 26 maja. Ta data nie uwzględniała jednak przebudowy skrzyżowania między sądem a pałacykiem ślubów. Roboty zostały bowiem dopisane do zakresu prac już w trakcie przebudowy „traktu królewskiego”. Ponieważ po zakończeniu prac potrzebne są jeszcze testy torowiska, Miejski Zakład Komunikacji planował już uruchomienie tramwajów na Piaski od 1 lipca, a więc niewiele ponad miesiąc od zakończenia robót budowlanych. Jeśli więc prace nad torowiskiem przy skrzyżowaniu z ul. Kazimierza Wielkiego miałyby potrwać tylko do początku lipca, a na testy torowiska potrzeba kilka tygodni, to tramwaje mogłyby wrócić na tory najwcześniej na przełomie lipca i sierpnia. To jednak są nasze redakcyjne spekulacje. Bo jeśli roboty potrwają do połowy lipca, to możliwe, że tramwaje na Piaski wrócą dopiero pod koniec wakacji.