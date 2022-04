Chodników w centrum Gorzowa już nie da się doczyścić?!

Kłują w oczy już od momentu budowy, a z każdym miesiącem wydają się być jeszcze brudniejsze. Mowa o jasnych płytach chodnikowych, które są wzdłuż ul. Sikorskiego. Zostały one położone przy okazji trwającej w latach 2018-2020 przebudowy. Widać na nich każdą kroplę rozlanego soku, każde roztopione lody, nie mówiąc już o gumach do żucia czy oleju, który wyciekł z samochodu. I to wszystko w reprezentacyjnym miejscu miasta! Upaćkane chodniki są bowiem w samym centrum Gorzowa a także przy magistracie.