Pod ulicą Sikorskiego chyba ryją krety. No bo skąd tyle wybrzuszeń?!

- Ta droga została oddana do użytku zaledwie kilka lat temu, a już wymaga naprawy. W asfalcie jest pełno małych wybrzuszeń - mówi nam radny Piotr Wilczewski. Zwraca uwagę na to, jak wygląda skrzyżowanie ulic Sikorskiego i Chrobrego, które jest koło katedry.

Nowa nawierzchnia na styku dwóch centralnych ulic Gorzowa była układana trzy lata temu - wczesną wiosną 2019 roku. Dziś pełna jest drobnych „hopków”. Wyglądają one tak jakby pod asfaltem ryły krety, które nie mogły się wydostać na powierzchnię. - Te wybrzuszenia były już widoczne kilka miesięcy temu - mówi z kolei Tomasz Drost ze stowarzyszenia komunikacja.org. Rozmawialiśmy z nim o skrzyżowaniu na początku tego roku, a później przyglądaliśmy się nawierzchni na styku Sikorskiego z Chrobrego. Wtedy wybrzuszenia nie były jednak tak widoczne jak teraz. Dziś jest ich co najmniej kilkadziesiąt, a niektóre z nich są nawet o kilkanaście centymetrów jeden od drugiego. Każdy może dostrzec je bez trudu.

Skąd te wybrzuszenia?

W sprawie wybrzuszeń, które są na skrzyżowaniu koło katedry, skontaktowaliśmy się z wykonawcą przebudowy ul. Sikorskiego, którym była firma Trakcja PRKiI. Pytania wraz ze zdjęciami wysłaliśmy do niego w czwartek 24 marca, a w ostatni wtorek upewniliśmy się, że one doszły. W mailu pytaliśmy, co może być przyczyną wybrzuszeń i czy droga zostanie naprawiona w ramach gwarancji. Do momentu zamknięcia dzisiejszego wydania GL odpowiedzi nie otrzymaliśmy. Jeśli odpowiedź przyjdzie, oczywiście ją przedstawimy.